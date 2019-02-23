شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائري اليوم السبت 23 / 2 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف فريق الإسماعيلى نظيره شباب قسنطينة الجزائري، باستاد الجيش ببرج العرب بالاسكندرية، في الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا بدون حضور جماهيرى.

ويتطلع الدراويش لتحقيق الفوز الأول متسلحاً بالقرار التاريخى الذى صدر لصالحه وأعاده للحياة الافريقية بعد أن خاض الاسماعيلى مباراتين بالمجموعة انتهت الأولى بالخسارة 2/0 أمام مازيمبى الكونغولى ثم 3/0 أمام الأفريقى التونسى.

موعد مباراة الاسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى

تقام مباراة الاسماعيلى وشباب قسنطينة الجزائرى فى تمام السادسة مساء اليوم السبت ، وكان الاتحاد الأفريقى قد قرر استبعاد الإسماعيلى من المشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، عقب أعمال شغب لجماهيره أمام الأفريقى التونسى، لكن الكاف تراجع فى قراره بعد تظلم الدراويش ليعلن عودة الفريق مرة أخرى إلى المسابقة.

ترتيب مجموعة الاسماعيلى قبل مواجهة شباب قسنطينة الجزائرى

Advertisements

الإسماعيلى يحتل المركز الرابع بدون رصيد من النقاط وبدون تسجيل أى هدف واستقبل 5 أهداف، ويتصدر مازيمبى جدول الترتيب برصيد 7 نقاط من 4 مباريات ثم شباب قسنطينة الجزائرى بـ6 نقاط من مباراتين والأفريقى التونسى فى المركز الثالث برصيد 4 نقاط من 4 مباريات.

لافانى يحذر بطل الجزائر من انتعاشة الاسماعيلى

حذر الفرنسي دنيس لافان المدير الفني لنادي شباب قسنطينة لاعبيه من خطورة فريق الاسماعيلى على ملعبه لاسيما بعد الانتعاشة التى يمر بعد ابرامه صفقات مميزة فى يناير الماضى بجانب صدور قرار بعودته للبطولة من قبل الكاف مطالباً إياهم بتكرار سيناريو الافريقى التونسى وخطف نقاط المباراة من الدراويش على أرضه .

وكان دنيس لافان قد فتح النار على الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بسبب قراره بعوده الإسماعيلي من جديد الي مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث وصف المدرب الفرنسي مسئولو الاتحاد الأفريقي بالهواه مستعينًا بطريقة عودة الدراويش للبطولة الأفريقية مؤكدًا أن مسئولي الكاف أظهروا عجزا كبيرا في تطبيق اللوائح في هذه الحالة مشيراً إلى أن إعادة مباراتي الإسماعيلي سيؤثر بالسلب على خطط الفريق، والذي ينافس في الوقت ذاته على مسابقات محلية كالدوري والكأس.