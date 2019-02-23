شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال يستدعى 5 لاعبين لمعسكر المصرى بالسخنة استعداداً لإنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر إيهاب جلال المدير الفني لفريق المصري البورسعيدى أستدعاء خمسة لاعبين لمعسكر الفريق المقام حالياً بإحدى القرى السياحية بالعين السخنة أستعداداً لمباراة الفريق بالجولة الرابعة والعشرين والتي تجمعه بنظيره انبي والمقرر اقامتها في الخامسة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الجيش بالسويس ، واللاعبين الخمسة الذين سينضمون للمعسكر صباح غداً السبت هم اسلام عيسى وعبد الله بيكا ومحمد شطة ومحمد جابر والحسيني سمير.

كان فريق المصري قد توجه فور وصوله الى مقر اقامته للنادي الصحي الملحق بالقرية لتلقي جلسات الاستشفاء والتأهيل تحت اشراف الجهاز الطبي للفريق بقيادة الدكتور هشام مصطفى والذي يسعى من خلال تلك الجلسات لازالة أية أثار للارهاق لدى اللاعبين قبل المباراة المرتقبة أمام الفريق البترولي.

نجح المصرى البورسعيدي في مواصلة انتصاراته بعد الفوز على النجوم بهدف نظيف لمحمد صالح في الدقيقة 71 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 23 من بطولة الدوري العام.