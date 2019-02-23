شكرا لقرائتكم خبر عن رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لسموحة خلفا لـ عادل عبد الرحمن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مسئولو نادى سموحة عن تعيين حسام حسن مديرا فنيا للفريق، وإقالة عادل عبد الرحمن من منصبه. وجاء تشكيل باقى الجهاز كالتالى: إبراهيم حسن مديرا للكرة، وطارق سليمان مدربا عاما، وطارق السعيد وحسن مصطفى مدربين، وعماد المندوه مدربا لحراس المرمى، ووليد بدر مديرا إداريا، والدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبى.

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