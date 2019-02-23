شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يرى لاسارتى أزمة الأهلى مع المُعارين قبل مواجهة الجونة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحفظ الأورجوياني مارتن لاسارتي المدير الفني للأهلي على فكرة مشاركة معاري الفريق للجونة ،بمواجهة الفريقين المقرر اقامتها غداً ببطولة الدوري العام، خاصة بعد تألق معظمهم اللافت ،وهو ما تجلي فى مواجهة بيراميدز والجونة والتي نجح فيها أكثر من لاعب فى التعبير عن نفسه بقوة، وعلى رأسهم أحمد ريان وأحمد حمدي ومحمود الجزار.

ويتخذ لاسارتي قراره النهائي فى هذا الشأن بعد عقد جلسة مع محمود الخطيب رئيس النادي خلال الساعات القادمة، وان كان الاتجاه الأقرب هو الرفض ، وحصل الجونة على خدمات رباعي الأهلي أكرم توفيق ومحمود الجزار وأحمد ياسر ريان وأحمد حمدي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوي الأخير، إلا أن إدارة القلعة الحمراء وضعت بند يمنع مشاركة الرباعي أمام الفريق أسوة بما يفعله منافسه الزمالك مع لاعبيه المعارين.