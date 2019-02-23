شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الاسماعيلى: سنقاتل للفوز على بطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود متولى قائد الإسماعيلى، عن تعهد اللاعبين لإعادة الفريق لسابق عهده.
جاء ذلك خلال تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور المدير الفنى للدراويش سيدومير يانيفسكى قبل مباراة الفريق أمام شباب قسنطينة الجزائرى المحدد لها غدا فى الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا.
وأضاف، عودتنا للبطولة شىء إيجابية للغاية ويمنحنا دافع كبير للانتصار فى المباريات المقبلة واعادة احياء فرصنا فى التأهل عن تلك المجموعة".
واستكمل :”نتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل التخلص من الضغوط التى تؤثر سلبا على النتائج”.
واتبع مدافع الإسماعيلى :”سنبذل قصارى جهدنا من أجل إحباط نقاط القوة لدى الفريق الجزائرى مع استغلال نقاط ضعفه للتسجيل بشباكه”.
كانت هذه تفاصيل خبر قائد الاسماعيلى: سنقاتل للفوز على بطل الجزائر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.