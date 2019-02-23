شكرا لقرائتكم خبر عن قائد الاسماعيلى: سنقاتل للفوز على بطل الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود متولى قائد الإسماعيلى، عن تعهد اللاعبين لإعادة الفريق لسابق عهده.

جاء ذلك خلال تصريحاته على هامش المؤتمر الصحفى الذى عقد بحضور المدير الفنى للدراويش سيدومير يانيفسكى قبل مباراة الفريق أمام شباب قسنطينة الجزائرى المحدد لها غدا فى الجولة الثالثة من دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف، عودتنا للبطولة شىء إيجابية للغاية ويمنحنا دافع كبير للانتصار فى المباريات المقبلة واعادة احياء فرصنا فى التأهل عن تلك المجموعة".

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واستكمل :”نتعامل مع كل مباراة باعتبارها بطولة منفصلة من أجل التخلص من الضغوط التى تؤثر سلبا على النتائج”.

واتبع مدافع الإسماعيلى :”سنبذل قصارى جهدنا من أجل إحباط نقاط القوة لدى الفريق الجزائرى مع استغلال نقاط ضعفه للتسجيل بشباكه”.