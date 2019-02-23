شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. 24 يناير وعدلة لاسارتى فى مشاهد عودة تألق السولية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

أصبح عمرو السولية لاعب النادي الاهلي ومنتخب مصر، رمانة الميزان بالفريق في الآونة الأخيرة فأصبح من لاعب خط وسط فقط الي صانع ألعاب وهداف في نفس الوقت .

وفي أخر 6 مباريات استطاع اللاعب المشاركة في 5 أهداف حيث سجل 3 وصنع هدافين، فى دلالة علي تطور أداء اللاعب داخل الملعب منذ قدوم مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الاول بالنادي الاهلي بعد إعادة توظيفه وتقليل الأعباء الدفاعية من مهامه ومنحه واجبات هجومية تناسب "عدلته" بلغة الكرة.

وبدأ السولية تسجيل الأهداف في مرمي وادي دجلة ضمن الجولة العشرين من مسابقة الدوري الممتاز بتسجيل هداف عالمي من جملة تكتيكية رائعة بعد تمريره من التونسي علي معلول ليسكنها السولية داخل المرمي .

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وواصل السولية التوهج بتسجيله في مرمى سيمبا التنزاني في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الجيش ببرج العرب ضمن لقاءات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا وإحراز الهدف في الدقيقة 3 عن طريق رأسية مميزة من داخل منطقة الجزاء بعد كرة عرضية أرسلها حسين الشحات .

وأحرز عمر السولية هدف للأهلى أمام الإنتاج الحربي فى الدقيقة 49 من عمر المباراة التى جمعتهما على استاد بترو سبورت، ضمن مباريات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ولم يقتصر تألق السولية علي التسجيل فقط فقد صنع اللاعب هداف لفريقه أمام مصر المقاصة في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب برج العرب في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشر للدوري الممتاز عن طريق تمريرة رائعة إلي النيجيري أجايي.

وصنع هداف أخر أمام الداخلية في المباراة التي أقيمت باستاد بترو سبورت فى إطار مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري عن طريق تمريرة ممتازة إلي محمد هاني الذي لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك من روعتها .

وكانت إدارة الكرة بالنادي الاهلي قد أعلنت عن تمديد عقد عمرو السولية لاعب الفريق الأول لكرة القدم عاملين ليصبح إجمالي عقده الحالي ثلاث سنوات ونصف ويستمر بالقميص الأحمر حتى نهاية موسم 2022.