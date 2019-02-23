الارشيف / اخبار الرياضه

تعرف على موقف خماسي الجونة من المشاركة أمام الأهلي

0 نشر
Ahmed Khaled 0 تبليغ

Advertisements

قال نادر شوقي وكيل اللاعبين ورئيس شركة الكرة بالجونة إن الأهلي وضع بندًا في عقود لاعبيه المعارين لفريقه يقضي بدفع مبلغ مالي كبير حال شاركوا في لقاء الفريقين بالدوري الممتاز.

وأوضح شوقي في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي وضع شرطًا يقضي بحصوله على مبلغ مالي كبير مقابل مشاركة كل لاعب.

وألمح شوقي لغياب لاعبي الأهلي المعارين عن لقاء الفريقين بالدوري الممتاز، بالقول أن ناديه يضم 32 لاعبا ويمكنه تعويض غياب أي لاعب ولن يتأثر بغياب خماسي الأحمر.

واستعار الجونة من الأهلي في يناير الماضي كل من أحمد ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق وإسلام جابر ومحمود الجزار.

كان حمادة صدقي المدير الفني لفريق الجونة قد قال في وقت سابق أن إدارة ناديه ستتفاوض مع مسؤولي الأحمر لبحث إمكانية مشاركة الخماسي في لقاء الفريقين بالدوري مساء الأحد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موقف خماسي الجونة من المشاركة أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا