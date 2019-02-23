قال نادر شوقي وكيل اللاعبين ورئيس شركة الكرة بالجونة إن الأهلي وضع بندًا في عقود لاعبيه المعارين لفريقه يقضي بدفع مبلغ مالي كبير حال شاركوا في لقاء الفريقين بالدوري الممتاز.
وأوضح شوقي في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي وضع شرطًا يقضي بحصوله على مبلغ مالي كبير مقابل مشاركة كل لاعب.
وألمح شوقي لغياب لاعبي الأهلي المعارين عن لقاء الفريقين بالدوري الممتاز، بالقول أن ناديه يضم 32 لاعبا ويمكنه تعويض غياب أي لاعب ولن يتأثر بغياب خماسي الأحمر.
واستعار الجونة من الأهلي في يناير الماضي كل من أحمد ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق وإسلام جابر ومحمود الجزار.
كان حمادة صدقي المدير الفني لفريق الجونة قد قال في وقت سابق أن إدارة ناديه ستتفاوض مع مسؤولي الأحمر لبحث إمكانية مشاركة الخماسي في لقاء الفريقين بالدوري مساء الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر تعرف على موقف خماسي الجونة من المشاركة أمام الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوا سبورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.