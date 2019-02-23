تعرف على موقف خماسي الجونة من المشاركة أمام الأهلي

قال نادر شوقي وكيل اللاعبين ورئيس شركة الكرة بالجونة إن الأهلي وضع بندًا في عقود لاعبيه المعارين لفريقه يقضي بدفع مبلغ مالي كبير حال شاركوا في لقاء الفريقين بالدوري الممتاز.

وأوضح شوقي في تصريحات تلفزيونية أن الأهلي وضع شرطًا يقضي بحصوله على مبلغ مالي كبير مقابل مشاركة كل لاعب.

وألمح شوقي لغياب لاعبي الأهلي المعارين عن لقاء الفريقين بالدوري الممتاز، بالقول أن ناديه يضم 32 لاعبا ويمكنه تعويض غياب أي لاعب ولن يتأثر بغياب خماسي الأحمر.

واستعار الجونة من الأهلي في يناير الماضي كل من أحمد ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق وإسلام جابر ومحمود الجزار.

كان حمادة صدقي المدير الفني لفريق الجونة قد قال في وقت سابق أن إدارة ناديه ستتفاوض مع مسؤولي الأحمر لبحث إمكانية مشاركة الخماسي في لقاء الفريقين بالدوري مساء الأحد.