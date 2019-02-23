رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لسموحة

كتب - مصطفى جويلي أنهى فرج عامر رئيس نادي سموحة اتفاقه مع التوأم حسام وإبر اهيم حسن، من أجل تولى المسئولية الفنية للفريق السكندري خلال الفترة الحالية. الفترة الحالية. وكان فرج عامر قرر توجيه الشكر لعادل عبدالرحمن المدير الفني لفريقه، بسبب سوء النتائج، حيث خاض عبدالرحمن أربع مباريات مع سموحة تعادل في مباراتين وخسر مباراتين. وكان التوأم رحلا مؤخراً عن تدريب بيراميدز، بناء على قرار من تركي آل الشيخ مالك النادي السابق، بعد التعادل مع الزمالك بنتيجة 3/3.

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