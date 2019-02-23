فى "عمومية" اتحاد الكرة مطالب بالصعود المباشر للوادي الجديد

فريق الهنداو أحد أندية القسم الثالث

كتب : محمد الإتربي

تضامن أندية قنا وأسيوط مع نادى الوادى الجديد للصعود المباشر للقسم الثالث

تضامنت أندية اسيوط وقنا الأعضاء فى الجمعية العمومية للاتحاد المصرى لكرة القدم مع مطلب أندية الوادى الجديد بأن يكون صعود ممثل الوادى الجديد للقسم الثالث مباشر دون خوض تصفيات مع ممثل أسيوط.

وأكدت الأندية فى بيان لها أنه سيتم طرح الموضوع على اجتماع الجمعية العمومية للاتحااد غدا السبت ، باعتبار أن هذا المطلب شرعى وحق للوادى الجديد كمحافظة نائية تتباعد فيها المسافات وتتكلف الأندية نفقات تنقل باهظة.

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وأشار البيان إلى أن الوادى الجديد يضم 10 أندية رغم أن

عدد سكان المحافظة 245 ألف نسمة، ولا يمكن مقارنته بسوهاج التى تضك 18 ناديا وعدد سكانها يتجاوز 3 ملايين نسمة.

وأضاف البيان أن الاتحاد يستثنى سيناء بصعود ممثلها مباشرة للقسم الثالث، والوادى الجديد ظروفها أصعب من سيناء من حيث ترامى المسافات وصعوبة التنقلات التى تصل إلى 700 كيلو متر داخل المحافظة.

وسلمت الأندية مذكرة للاتحاد وتضامن معهم نواب الوادى الجديد وأسيوط.