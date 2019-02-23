رياضة | عاجل.. أحد السعودي يفسخ عقد مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحد السعودي يفسخ عقد مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر نادي أحد السعودي فسخ إعارته مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي، بعدما انتقل له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وجاء قرار النادي السعودي بإلغاء الإعارة مع زكريا بسبب تعرضه للإصابة، خلال مشاركته في تدريبات الفريق.

وصرح سعود الحربي رئيس نادي أحد بأن مشوار مؤمن زكريا مع النادي قد انتهى لمعاناته من الإصابة، على أن يقوم النادي بضم لاعب أخر.

وسيصدر النادي السعودي بيانا رسميا اليوم السبت يعلن فيه نهاية مشوار مؤمن مع النادي.

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