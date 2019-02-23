رياضة | عاجل.. أحد السعودي يفسخ عقد مؤمن زكريا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أحد السعودي يفسخ عقد مؤمن زكريا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قرر نادي أحد السعودي فسخ إعارته مع مؤمن زكريا لاعب الأهلي، بعدما انتقل له في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.
وجاء قرار النادي السعودي بإلغاء الإعارة مع زكريا بسبب تعرضه للإصابة، خلال مشاركته في تدريبات الفريق.
وصرح سعود الحربي رئيس نادي أحد بأن مشوار مؤمن زكريا مع النادي قد انتهى لمعاناته من الإصابة، على أن يقوم النادي بضم لاعب أخر.
وسيصدر النادي السعودي بيانا رسميا اليوم السبت يعلن فيه نهاية مشوار مؤمن مع النادي.
يواجه مؤمن زكريا لاعب فريق الأهلي المعار إلى نادي أحد السعودي شبح الرحيل عن الفريق في الوقت الحالي على الرغم من اغلاق باب الانتقالات الشتوية في يناير الماضي.
وانتشرت أنباء على تعرض مؤمن زكريا لإصابة قوية تهدد استكمال مسيرته مع أحد السعودي.
الجهاز الفني لفريق أحد طالب اللاعب بالخضوع لفحوصات طبية لتحديد موقفه من الاستمرار من عدمه حتي نهاية الموسم طبقاً لعقد الإعارة من الأهلي.
الفحوصات الطبية ستحسم موقف مؤمن من الاستمرار مع الفريق السعودي خلال عقد إعارته لنهاية الموسم أو فسخ التعاقد بالتراضي.
ومن المنتظر أن يتسلم أحد السعودي التقرير الطبي لحالة مؤمن زكريا بعد ثلاثة أيام من الآن، وبعدها سيتحدد مدى موقف اللاعب بشكل نهائي.