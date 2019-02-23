رياضة | رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لسموحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسميا.. حسام حسن مديرا فنيا لسموحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة تعاقده رسميا مع جهاز فني جديد بقيادة حسام حسن لتولي تدريب الفريق الأول خلفا للمدرب لعادل عبد الرحمن.
وكتب عامر على حسابخ بموقع التواصل "فيس بوك" :"الكابتن حسام حسن مديرا فنيا لنادي سموحة والكابتن ابراهيم حسن مديرا للكرة بنادي سموحة والجهاز المعاون الكابتن طارق سليمان مدربا عاما والكابتن طارق السعيد والكابتن حسن مصفي مدربين والكابتن عماد المندوة مدربا لحراس المرمي والكابتن وليد بدر مدير اداري والدكتور محمد عنان رئيس الجهاز الطبي وتمنياتنا بالتوفيق والنجاح".