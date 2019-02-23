رياضة | أول رد من برشلونة على تحقيقات اليويفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول رد من برشلونة على تحقيقات اليويفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اتخذت إدارة نادي برشلونة قراراً جديداً ضد جماهيره بعد واقعة ليون المثيرة في ذهاب دور الـ16 ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية، أن برشلونة قرر تعليق بيع تذاكر مباراة الكلاسكيو ضد ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل في ملعب البرنابيو بإياب نصف نهائي الكأس.

واضافت الصحيفة، أن برشلونة قام بتعليق بيع التذاكر بسبب شغب جماهيره في مباراة ليوم يوم الثلاثاء الماضي، حيث قرر إعادة الأموال إلى كل من حجز تذاكر مباراة الكلاسيكو، وثبت أنه شارك في أحداث الشغب أمام ليون.

وتابعت الصحيفة، أن الاتحاد الأوروبي قرر فتح تحقيقا في واقعة أحداث الشغب التي قامت بها جماهير برشلونة في مدينة ليون الفرنسية وداخل ملعب المباراة.