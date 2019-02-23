رياضة | أهداف مباراة - ميلان 3 × 0 إمبولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهداف مباراة - ميلان 3 × 0 إمبولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عزز ميلان، موقعة في المركز الرابع بالدوري الإيطالي، بالفوز على ضيفه إمبولي (3-0) اليوم الجمعة، ضمن المرحلة الـ25 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

انتهى الشوط الأول للمباراة بالتعادل السلبي، ثم حسم ميلان، اللقاء بـ3 أهداف بالشوط الثاني، سجلها كريستيان بيونتيك، وفرانك كيسي، وصامويل كاستييخو، في الدقائق (49، 51، 67).

ورفع ميلان، رصيده لـ45 نقطة، معززًا موقعه في المركز الرابع، بينما تجمد رصيد إمبولي عند 21 نقطة في المركز الـ17.

