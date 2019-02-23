رياضة | ليل يتعثر أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليل يتعثر أمام ستراسبورج بالدوري الفرنسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق ستراسبورج فى فخ التعادل أمام ضيفه ليل، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة، في افتتاحية الجولة الـ26 من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وعلى ملعب المينو، افتتح الضيوف التسجيل عن طريق المهاجم نانيتامو إيكوني في الدقيقة 42، قبل أن يتمكن لاعب الوسط أنتوني جونسالفيس من إدراك هدف التعادل لأصحاب الأرض، في الدقيقة 68.

وبهذا التعادل، رفع ليل رصيده من النقاط إلى 51 في الوصافة، وستراسبورج إلى 37 نقطة في المركز الثامن مؤقتا.

