رياضة | بريمن يتعادل مع شتوتجارت ويقربه من منطقة الخطر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بريمن يتعادل مع شتوتجارت ويقربه من منطقة الخطر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اكتفى فيردر بريمن بحصد نقطة واحدة، من مباراته أمام شتوتجارت، حيث تعادل معه (1/1)، اليوم الجمعة، في افتتاح الجولة الـ23 من الدوري الألماني.

وبذلك، رفع بريمن رصيده إلى 32 نقطة، ليصعد إلى المركز التاسع، بفارق الأهداف فقط أمام هيرتا برلين.

كما رفع شتوتجارت رصيده إلى 16 نقطة، في المركز السادس عشر.



وافتتح شتوتجارت التسجيل بهدف مبكر، أحرزه ستيفن زوبير، بعد دقيقة واحدة من بداية المباراة، لكن دافي كلاسين أدرك التعادل لبريمن، في الثواني الأخيرة من الشوط الأول.