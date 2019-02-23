رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 22 فبراير 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الجمعة 22 فبراير 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد ليفربول الإنجليزي اليوم الجمعة الموافق 22 فبراير 2019 العديد من الأحداث الهامة الخاصة بفريق الكرة أبرزها التشكيلة المتوقعة للريدز لمواجهة مانشستر يونايتد الأحد المقبل.

وإليكم أهم أخبار ليفربول اليوم :

- ليفربول يصطدم بمانشستر يونايتد وعينه على قمة البريميرليج

منذ عام 1990 لم يذق ليفربول طعم لقب الدوري الإنجليزي، فتجمد عداده القياسي عند الرقم 18.

تجاوزه غريمه مانشستر يونايتد الذي يستقبله الأحد في موقعة نارية، بنيل 13 لقباً في تلك الحقبة مع مدربه الأسطوري فيرغوسون و"أولاده" ديفيد بيكهام، راين غيغز، والأخوين فيل وغاري نيفيل.

وأصبح مانشستر يونايتد العلامة الفارقة في ساحة الـ"بريمير ليغ" وحامل الرقم القياسي بعشرين لقباً تمتد بين 1908 و2013، لكن ليفربول الذي يأمل تخطيه الأحد للإنفراد في صدارة الدوري يعيش موسماً مختلفاً يقدم فيه أفضل مستوياته.

- تشكيل ليفربول المتوقع أمام مانشستر يونايتد في قمة إنجلترا

يخوض فريقا ليفربول و مانشستر يونايتد مباراة قوية يوم الأحد المقبل ضمن الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، على ملعب أولد ترافورد معقل الشياطين الحمر.

وكشفت صحيفة "ديلي إكسبريس" البريطانية عن التشكيل المتوقع لنادي ليفربول بقيادة المدرب الألماني يوجن كلوب، لمواجهة نادي مانشستر يونايتد في بطولة الدوري الإنجليزي.

وأوضحت أن الريدز سيستعيد المدافع المخضرم والمتألق فيرجيل فان دايك أمام الشياطين الحمر بعد غيابه عن مباراة فريقه ضد بايرن ميونخ الألماني في بطولة دوري أبطال أوروبا بسبب الإيقاف.

تشكيل ليفربول المتوقع :-

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حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد – ماتيب – فان دايك – روبرتسون

الوسط: هيندرسون – فابينيو – فنالدوم

الهجوم: ماني – فيرمينيو – صلاح

- كلوب: مواجهة مان يونايتد صعبة للغاية.. وهذا هو مفتاح الفوز

تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول الإنجليزي عن جدول مباريات فريقه ضد ميونيخ بايرن، ومانشستر يونايتد، ثم إيفرتون.

وقال كلوب في تصريحات صحفية: "لا يوجد شيءٌ شخصي ضد بايرن، هم يريدون أن يكونوا ناجحين، مثل مان يونايتد. لا أعلم ما إن كانوا يعتقدون بأنهم سيأخذون خطوةً للأمام بمجرد فوزهم بالثلاث نقاط. نتطلع للعب هناك، إنه جو رائع وممتع 'اللعب في اولدترافورد'".

- أبرز تصريحات محمد صلاح في حواره مع "سكاي سبورت"

تحدث الجناح المصري محمد صلاح، لاعب نادي ليفربول، اليوم الجمعة، خلال حوار صحفي مع شبكة "سكاي سبورت"، كاشفاً عن كيفية تعامله مع الانتقادات وتوقعاته للمواجهة المنتظرة أمام مانشستر يونايتد.

ويلتقي ليفربول مع مانشستر يونايتد، يوم الأحد المقبل، في ملعب "أولد ترافورد"، ضمن منافسات الجولة الـ27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال صلاح في حواره: "هذا الموسم أصعب بالنسبة لي من الموسم الماضي، لكني أعتقد أن هناك سوء تفاهم في طريقة حُكم الناس، ولا أحب ذلك كثيرًا، ولكني لا أهتم كثيرًا".

وتابع: "لقد لعبت كمهاجم صريح كثيرًا ولكن مازال يمكنني اللعب في مركز الجناح، وأحرزت أهدافًا كثيرة من الجناح، انا أيضًا أطلق على نفسي جناح، ولا أحب أن أطلق على نفسي مهاجم وهمي".