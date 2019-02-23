رياضة | بابل يسجل أول أهدافه في البريميرليج منذ 3000 يوما

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بابل يسجل أول أهدافه في البريميرليج منذ 3000 يوما والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مباراة وست هام وفولهام ظاهرة غريبة حيث احتاج ريان بابل 3000 يوما لتسجيل هدف جديد في مسيرته الكروية بعد غياب طويل وهو أمر لا يتكرر في الملاعب كل يوم.

وسجل ‏الهولندي ريان بابل جناح فولهام أول أهدافه في ‎الدوري الإنجليزي الممتاز منذ 3000 يوم وذلك بعدما أحرز هدفا في شباك وست هام يونايتد بالجولة الـ27 من البريميرليج.

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وكان آخر هدف سجله ريان بابل بقميص ليفربول في 6 ديسمبر 2006 ضد أستون فيلا، وغاب من وقتها عن التهديف في المباريات التي شارك فيها.

يذكر فأن ريان بابل بدأ مسيرته الكروية مع أياكس أمستردام عام 2004 وبعدها انتقل للعب في صفوف ليفربول ثم هوفنهايم الألماني وقاسم باشا ثم أياكس والعين الإماراتي وديبورتيفو لاكورونيا وبشكتاش التركي.