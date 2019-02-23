رياضة | واتفورد يقسو على كارديف سيتي بخماسية .. ووست هام يقهر فولهام في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر واتفورد يقسو على كارديف سيتي بخماسية .. ووست هام يقهر فولهام في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح نادي واتفورد في تحقيق الفوز على منافسه فريق كارديف سيتي، بنتيجة 5-1 في المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي.

وأحرز اللاعب الإسباني جيرارد ديلوفيو هاتريك في شباك كارديف سيتي، وسجل تروي ديني هدفين واتفورد في اللقاء، بينما نجح بامبا في هز شباك واتفورد في الدقائق الأخيرة.

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وفاز نادي وست هام على نظيره فريق فولهام، بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، حيث أحرز راين بابل هدف فولهام الوحيد في بداية المباراة.

وعاد وست هام بثلاثة أهداف، وسجل تشيتشاريتو هدف الفريق الأول، وأحرز ديوب الهدف الثاني من رأسية رائعة، ونجح أنطونيو في زيادة النتيجة بالهدف الثالث بالدقائق الأخيرة.