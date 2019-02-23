رياضة | بيرباتوف ينصح نجم ريال مدريد بالرحيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بيرباتوف ينصح نجم ريال مدريد بالرحيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نصح النجم البلغاري السابق ديميتار برباتوف، الويلزي جاريث بيل، مهاجم ريال مدريد الإسباني والذي تحوم شكوك كبيرة حول مستقبله مع الملكي.

وقال برباتوف في تصريحات صحفية: "نصيحة لبيل ؟ إذا لم يحبوك في مدريد عليك أن تغادر الفريق".

وواصل: "إنهم يلومون بيل على كل الأمور السيئة التي تحدث لريال مدريد، لا أفهم لماذا، هذا غير عادل نهائياً، بالنظر إلى إحصائياته لقد سجل 12 هدفاً في 30 مباراة وهذا شيء جيد جداً".

وبسؤواله عن إمكانية عودة بيل إلى الدوري الإنجليزي من بوابة فريقه السابق توتنهام هوستبير، قال: "هذا يعتمد على المال ولا أعتقد أن توتنهام يملكون 100 مليون يورو".