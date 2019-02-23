رياضة | ريال مدريد يمتلك رقم تهديفي مميز خارج ملعبه

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كانت المساهمة الجماعية في تسجيل أهداف ريال مدريد أحد العوامل الحاسمة في اللحظة المتميزة التي يعشيها ريال مدريد خارج الديار في المباريات الأربع الأخيرة، فقد سجل البلانكوس تسعة أهداف سبعٌ منها بتوقيع لاعبين مختلفين.

افتتح بنزيما السجل بثنائية في 1-3 ضد جيرونا في إياب ربع نهائي كأس الملك، وانضم ماركوس يورنتي على القائمة في مونتيليبي مسجلاً الهدف الأخير الذي حسم معه الفريق تأهله للدور التالي.

ثلاث مباريات خارج أرضه على التوالي.. في بداية شهر فبراير، واجه رجال سولاري جدول مباريات مزدحم مع ثلاث مباريات متتالية خارج الديار كامب نو في الكاس وانداو متروبوليتانو في الليجا ويوهان كرويف أرينا في دوري أبطال أوروبا.

منذ هدف يورنتي ضد جيرونا، سجل البلانكوس سبعة أهداف بتوقيع سبعة لاعبين مختلفين، سجل لوكاس فاسكيز 1-1 في ذهاب نصف نهائي الكأس ضد برشلونة. عقب ذلك سجل كاسيميرو، راموس وبيل في الفوز 1-3 ضد أتلتيكو مدريد في واندا متروبوليتانو، في إطار الجولة 23 من الليجا.

من جانبهما سجل بنزيما وأسينسيو الهدفين الأخيرين في هذه القائمة في الفوز 1-2 في أمستردام أرينا في ذهاب دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا.