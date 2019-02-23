شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة يوروباليج.. النيراتزوري وسجل حافل بالأرقام الإيجابية أمام الأندية الألمانية والان مع التفاصيل

الخليج 365- سحبت الجمعة قرعة دور الستة عشر من بطولة الدوري الاوروبي لكرة القدم في مدينة نيون السويسرية وأسفرت عن مواجهات قوية أبرزها مباراة إنتر ميلان الإيطالي وإينتراخت فرانكفورت الألماني حيث لم تراعي القرعة وجود أي تصنيفات أو معايير كما حدث في دور الأثنين والثلاثين.

وفي التقرير التالي نسلط معكم الضوء على السجل الحافل بين الأندية الإيطالية ونظيراتها الألمانية

سجل مباريات إنتر ميلان بالأندية الالمانية

واجه إنتر ميلان من قبل الأندية الألمانية في تسعة وأربعين مباراة في جميع البطولات الأوروبية وتمكن من تحقيق الفوز في أربعة وعشرين مباراة وتعادل في تسعة مباريات وخسر الفريق في سبعة عشر مواجهة أمام أندية البوندسليجا مابين دوري أبطال اوروبا والدوري الاوروبي ومباريات ودية.

إنتر ميلان وفولفسبورج

وترجع المباراة الأخيرة التي خاضها إنتر ميلان مع الأندية الألمانية إلى موسم 2014 – 2015 حين واجه فولفسبورج ضمن مباريات دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي وخسر إنتر وقتها ذهاباً بثلاثة أهداف مقابل هدف في ألمانيا قبل أن يخسر إياباً ايضاً في ميلانو بهدف مقابل هدفين.

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إنتر ميلان وبايرن ميونخ

ويعتبر بايرن ميونخ أكثر الأندية الألمانية التي واجهت إنتر ميلان في تاريخ البطولات الاوروبية حيث تواجه الفريقان من قبل في ثماني مناسبات حقق الإنتر الفوز في أربعة وتغلب البايرن على النيراتزوي في ثلاثة مناسبات وإنتهت مباراة وحيدة بالتعادل.

أشهر مباريات الإنتر والبافاري تلك التي جمعت الفريقان في نهائي دوري أبطال أوروبا 2010 بالإضافة إلى مباراة عام 2011 والتي شهدت إثارة كبيرة في ميونخ ونجح فيها الإنتر أن ينتصر بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل.

إنتر ميلان وشالكه

ويأتي إسم شالكه ضمن الأندية الألمانية التي واجهت إنتر ميلان حيث تكررت المواجهة في سبعة مناسبات أكثرهم مراره على الفريق الإيطالي تحقيق شالكه لكأس الأتحاد الاوروبي على حسابه موسم 1996 – 1997 قبل أن يتواجه الفريقان في نهائي الموسم الذي يليه ونجح الإنتر في الفوز بالبطولة.

وبجانب الثلاثي المذكور أعلاه واجه إنتر ميلان أندية فيردر بريمن وهانزا روستوك بالإضافة إلى كولون وبايرن ليفركوزن وهامبورج وبروسيا مونشنجلادباخ وبروسيا دورتموند.

فهل يستغل إنتر ميلان علو كعبه على الأندية الألمانية ويصل لدور الثمانية أم أن إينتراخت فرانكفورت له رأي آخر ؟ الإجابة منتصف مارس المقبل.