شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة يوروباليج.. أرسنال يتفادى متلازمة الرقم ستة ويتعرض لضربة موجعة والان مع التفاصيل

الخليج 365- تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي أرسنال الانجليزي من التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم بعد إقصائه فريق نادي باتي بوريسوف من بلاروسيا بثلاثة أهداف مقابل هدف بمجموع لقائي الذهاب والإياب.

وكان أرسنال قد عانى من مشكلة توديع الأدوار الإقصائية في ستة مناسبات خسر فيها مباراة الذهاب وهو ما حدث في مباراة باتي بوريسوف الامر الذي جعل الجماهير تشعر بالرعب جراء الخروج والإستمرار في الرقم السلبي لكن مباراة الإياب على ملعب الإمارات شهدت فوز الفريق بثلاثية نظيفة.

وكانت المرة الاخيرة التي نجح فيها أرسنال في التأهل أوروبياً وقلب تأخره ذهاباً إلى موسم 2010 – 2011 أمام بورتو البرتغالي لحساب مباريات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم حيث خسر الجانرز ذهاباً بهدف مقابل هدفين قبل أن يتمكنوا من الفوز إياباً بخماسية نظيفة.

رقم سلبي يلاحق أرسنال رغم التأهل الاوروبي

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وعلى الرغم من تأهل أرسنال إلى أن الفريق حقق رقم سلبي بعد تعرضه للخسارة ذهاباً بعد أن أصبح أول فريق كرة قدم إنجليزي يخسر في بيلاروسيا خلال البطولات الأوروبية.

كما شهدت مباراة باتي بوريسوف حصول الفرنسي ألكسندر لاكازيت مهاجم أرسنال على بطاقة حمراء جعلت الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يوقفه لثلاثة مباريات في ضربة موجعة لأبناء المدرب يوناي إيمري.

ويرغب أرسنال في مواصلة المشوار الأوروبي حيث أوقعته القرعة في مواجهة متوازنة نسبياً امام فريق نادي ستاد رين الفرنسي في القرعة التي أجريت اليوم في مقر الاتحاد بمدينة نيون السويسرية

وسيقام لقاء الذهاب يوم السابع من شهر مارس في العاصمة الفرنسية باريس في المقابل يستضيف الأرسنال ستاد رين على ملعبه الإمارات يوم الرابع عشر من الشهر ذاته لحساب مباريات الإياب.

فهل يحقق يوناي إيمري آمال الفريق اللندني بالذهاب بعيداً في البطولة أم أن الجانرز سيخرجون من المنافسات المختلفة دون الحصول على لقب ؟؟