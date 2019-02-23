شكرا لقرائتكم خبر عن الكالتشيو.. ميلان يسحق إمبولي بثلاثية وبيونتك يتوهج على السان سيرو والان مع التفاصيل

الخليج 365-

سحق فريق أي سي ميلان ضيفه إمبولي بثلاثة أهداف نظيفة, في المباراة التي جمعت بين الفريقين مساء اليوم الجمعة الموافق الثاني والعشرون من فبراير الجاري, وأقيمت على ملعب السان سيرو, ضمن إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من مسابقة الدوري الإيطالي

أفتتح البولندي الشاب شيشتوف بيونتك أهداف أي سي ميلان مع بداية الشوط الثاني من المباراة بالدقيقة 49, وظهر المهاجم الصغير بمستوى جيد للغاية ساعد الميلان على الظهور بشكل قوي طوال أحداث المباراة, وبعد أقل من ثلاث دقائق أضاف الإيفواري فرانك كيسي الهدف الثاني لأصحاب الأرض.

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وتستمر سيطرة الميلان على أحداث الشوط الثاني, حتى تأتي الدقيقة 67 وتشهد توقيع المهاجم الإسباني سامو كاستيليو للهدف الثالث والأخير لأصحاب الزي الأحمر, ويستسلم الضيوف تماماً حتى تنتهي أحداث المباراة, ويحقق أي سي ملان فوز غالي ضيفه إمبولي بثلاثية نظيفة.

ورفع أي سي ميلان رصيده عند النقطة 45 منفرداً بالمركز الرابع وبفارق 21 نقطة عن صاحب الصدارة يوفنتوس والذي يمتلك في رصيده 66 نقطة, فيما توقف رصيد إمبولي عند النقطة 21 في المركز السابع عشر قريباً من مراكز الهبوط لدوري الدرجة الثانية الإيطالي.