الإسماعيلي يتقدم بتظلم جديد للكاف على هذه العقوبة

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تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٩:٠٥ م
أشارت تقارير صحفية اليوم الجمعة إلى أن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة إبراهيم عثمان تقدم بتظلم من إيقاف الظهير الأيسر طارق طه للفريق الأول، مؤكدًا أنه لم يرتكب أي أخطاء أثناء المباراة، وأن اللاعب لم يرتكب أي تصرف مع لاعب فريق الإفريقي التونسي خلال احتساب ركلة الجزاء، أو مع حكم المباراة أليوم نيانيت. وكان الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، أرسل إخطارًا إلى مسؤولي النادي الإسماعيلي، بإيقاف طارق طه، الظهير الأيسر للدراويش، بسبب حصوله على الكارت الأصفر الثاني.
ويستضيف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي منافسه الجزائري شباب قسنطينة على استاد برج العرب بالإسكندرية، في إطار منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا 2019، في تمام الساعة السادسة مساء غد السبت. يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عودة فريق الإسماعيلي
يذكر أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أعلن في وقت سابق عودة فريق الإسماعيلي للمشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا عقب استبعاده من البطولة، بسبب شغب جماهيره في مباراة الإفريقي التونسي، علمًا بأن فريق النادي الإسماعيلي يحتل المركز الأخير في ترتيب المجموعة الثالثة بدوري أبطال إفريقيا، التي تضم كلًا من تي بي مازيمبي والإفريقي التونسي وشباب قسنطينة الجزائري، ويسعى إلى اقتناص أول ثلاث نقاط له في المجموعة.
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