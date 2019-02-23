انت الان تتابع في بيان جديد.. بيراميدز يكشف عن موقفه من لقاء الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٦:٥٦ م
أصدر مجلس إدارة نادي بيراميدز بيانًا جديدًا يوضح فيه موقفه من مباريات الدوري والكأس، بعد التعديلات الأخيرة التي أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصري على الجدول لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص من وجهة نظرها. وقامت لجنة المسابقات باستبدال مباراة الأهلي وبيراميدز في الدوري، بمباراة الفريقين في دور الـ16 لكأس مصر، وهو ما اعترض عليه مجلس إدارة النادي، وأعلن رفضه إجراء أي تعديلات على جدول مسابقة الدوري، الذي تم إعلانه حتى يوم 30 مارس المقبل، وهدد بعدم خوض المباراة المقرر إقامتها يوم 28 فبراير المقبل أمام بيراميدز.
وجاء نص البيان الذي أصدره بيراميدز على النحو التالي: "يؤكد مجلس إدارة نادي بيراميدز مجددًا التزامه الكامل بجدول مسابقة الدوري والكأس المعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخرًا. ويشير النادي إلى التزامه بالجدول الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية الدوري والكأس، ولا يمنح فريقا أي أفضلية على الآخر.
وجاء نص البيان الذي أصدره بيراميدز على النحو التالي:
"يؤكد مجلس إدارة نادي بيراميدز مجددًا التزامه الكامل بجدول مسابقة الدوري والكأس المعلن من جانب اتحاد الكرة مؤخرًا. ويشير النادي إلى التزامه بالجدول الذي راعى مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة بين جميع أندية الدوري والكأس، ولا يمنح فريقا أي أفضلية على الآخر. ويود النادي الإشارة مجددًا إلى تحضيره لخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري يوم الأحد المقبل، ثم لقاء الأهلي في دور الستة عشر من بطولة كأس مصر والمحدد له يوم 28 فبراير الجاري".
وأعلن نادي بيراميدز، اليوم الجمعة، عن نقل ملكية النادي بالكامل للمستثمر الإماراتي سالم سعيد الشامسي، وتصفية جميع الاستثمارات الرياضية للمالك السابق تركي آل الشيخ في مصر، كما أعرب تركي آل الشيخ عن تمنياته بالتوفيق لسالم الشامسي في المرحلة المقبلة بالنادي.
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