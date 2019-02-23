انت الان تتابع أبو ريدة: لا توجد أزمة مع الأهلي وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م

يرى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي شارك في أكثر من بطولة هذا الموسم، وتم تغيير ميعاد دوري الأبطال هذا العام، ولم يذكر أحد أنه يجب أن نحدد بطل الدوري وباقي المراكز للمشاركة في بطولات إفريقيا قبل يوم 30 يونيو المقبل، موضحًا أن المشاركة في البطولة العربية كان قرارًا لصالح الأندية والدولة، لأن الجبلاية تسعى دائما لمساندة الأهلي والزمالك وباقي الأندية حتى يكون لدى مصر منتخب قوي. وشدد أبو ريدة في تصريحات على هامش تكريمه من جمعية "محبي الإسكندرية" مساء اليوم الجمعة أنه لن يسمح في العام المقبل لأي فريق بالمشاركة في أكثر من بطولة.

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وعن الأزمة القائمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي علق أبو ريدة قائلاً: "لاتوجد أزمة مع الأهلي أو أي ناد آخر، واتحاد الكرة يدير مسابقاته ويتخذ قراراته بما يوفر مبدأ تكافؤ الفرص للأندية، وعلاقتنا طيبة بالنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وعندما تظهر أي خلافات يتم حلها في جلسات خاصة، والاتحاد دائمًا يقف على مسافة