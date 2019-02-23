انت الان تتابع أبو ريدة: لا توجد أزمة مع الأهلي وبيراميدز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ م
يرى هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن النادي الأهلي شارك في أكثر من بطولة هذا الموسم، وتم تغيير ميعاد دوري الأبطال هذا العام، ولم يذكر أحد أنه يجب أن نحدد بطل الدوري وباقي المراكز للمشاركة في بطولات إفريقيا قبل يوم 30 يونيو المقبل، موضحًا أن المشاركة في البطولة العربية كان قرارًا لصالح الأندية والدولة، لأن الجبلاية تسعى دائما لمساندة الأهلي والزمالك وباقي الأندية حتى يكون لدى مصر منتخب قوي. وشدد أبو ريدة في تصريحات على هامش تكريمه من جمعية "محبي الإسكندرية" مساء اليوم الجمعة أنه لن يسمح في العام المقبل لأي فريق بالمشاركة في أكثر من بطولة.
وعن الأزمة القائمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي علق أبو ريدة قائلاً: "لاتوجد أزمة مع الأهلي أو أي ناد آخر، واتحاد الكرة يدير مسابقاته ويتخذ قراراته بما يوفر مبدأ تكافؤ الفرص للأندية، وعلاقتنا طيبة بالنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وعندما تظهر أي خلافات يتم حلها في جلسات خاصة، والاتحاد دائمًا يقف على مسافة
وعن الأزمة القائمة بين اتحاد الكرة والنادي الأهلي علق أبو ريدة قائلاً: "لاتوجد أزمة مع الأهلي أو أي ناد آخر، واتحاد الكرة يدير مسابقاته ويتخذ قراراته بما يوفر مبدأ تكافؤ الفرص للأندية، وعلاقتنا طيبة بالنادي الأهلي ومحمود الخطيب، وعندما تظهر أي خلافات يتم حلها في جلسات خاصة، والاتحاد دائمًا يقف على مسافة واحدة من كل الأندية".
وعن رأيه في تجربة بيراميدز قال: "تجربة بيراميدز مثمرة، وأثرت الدوري المصري من جديد، ولا بد من تفعيل الاستثمار الرياضي بصورة أكبر، لأن هناك أندية تبيع لاعبين لكي تستمر، بينما في أوروبا تحقق الأندية أرباحًا طائلة من بيع قمصان اللاعبين في وقت يباع قميص المنتخب المقلد بمئة جنيه فقط".
كانت هذه تفاصيل خبر أبو ريدة: لا توجد أزمة مع الأهلي وبيراميدز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على التحرير الإخبـاري وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.