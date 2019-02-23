انت الان تتابع المصري يواصل صحوته ويفوز على النجوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:محمد حسن صيام ٢٢ فبراير ٢٠١٩ - ٠٨:١٣ م

حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي المصري البورسعيدي، تحت قيادة فنية للمدير الفني إيهاب جلال، الفوز على نظيره فريق النجوم، تحت قيادة مدربه أحمد سامي، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم ضمن مباريات الجولة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز، التي احتضنها استاد الجيش الثالث بالسويس. سجَّل هدف فريق النادي المصري اللاعب الفلسطيني محمد صالح في الدقيقة 71 من زمن المباراة، وأضاع محمود فتح الله مدافع فريق النجوم ركلة جزاء احتسبها الحكم أمين محمد عمر في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

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بهذه النتيجة يرتفع رصيد فريق النادي المصري البورسعيدي إلى 32 نقطة في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما تجمَّد رصيد فريق النجوم عند النقطة 21 في المركز السابع عشر بجدول المسابقة، ليتأزم موقف الفريق، ويقترب من الهبوط إلى دوري القسم الثاني. ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي