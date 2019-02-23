الامارات | كفيتوفا تنهي مفاجآت سو.. وتبلغ نهائي السيدات

شكرا لقرائتكم خبر عن كفيتوفا تنهي مفاجآت سو.. وتبلغ نهائي السيدات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وضعت المصنفة الرابعة على العالم، التشيكية بيترا كفيتوفا، حداً لمفاجآت المصنفة 31 عالمياً لاعبة الصين تايبيه سو وي هيش، في بطولة دبي لتنس اللاعبات المحترفات، وذلك عقب نجاح البطلة التشيكية أمس في الفوز على منافستها بمجموعتين لمجموعة واحدة «3-6 و6-4 و6-4»، وبلوغ نهائي البطولة المقامة حالياً على ملاعب «سوق دبي الحرة» في دبي، والبالغ إجمالي جوائزها المالية 2.82 مليون دولار.

وفي منافسات الزوجي، بلغ الثنائي المكون من الروسية إيكترينا ماكاروفا والتشيكية لوسيا هارديشكا، نهائي منافسات الزوجي في بطولة «سوق دبي الحرة» لتنس اللاعبات المحترفات، بتغلبهن أمس، على الزوجي المكون من الأميركية كاثلين كريستيان وزميلتها الإسبانية بواقع مجموعتين دون رد، جاءت نتائجها «6-2 و6-4»، وذلك في المباراة التي أقيمت على الاستاد الرئيس ودامت 65 دقيقة فقط.