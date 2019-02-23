الامارات | الظفرة تخصص «ثلاثيات» في الدوري

شكرا لقرائتكم خبر عن الظفرة تخصص «ثلاثيات» في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هجمة ظفراوية على مرمى كلباء. الإمارات اليوم

حقق الظفرة فوزاً مستحقاً على اتحاد كلباء بثلاثة أهداف دون مقابل، أمس، في استاد كلباء ضمن الجولة 16 لدوري الخليج العربي، ليصبح رصيد الظفرة 20 نقطة بالمركز السابع مؤقتاً، بينما بقي رصيد اتحاد كلباء 19 نقطة وتراجع إلى المركز التاسع.

ويعتبر فوز الظفرة الثاني على التوالي بالنتيجة نفسها، إذ كان قد هزم العين في الجولة الماضية بثلاثة أهداف نظيفة أيضاً.

ولم يحتج الظفرة لمجهود كثير لحسم النتيجة، مستفيداً من تراجع المردود الفني لاتحاد كلباء الذي ارتكب لاعبوه أخطاء فردية عدة، خصوصاً في وسط الملعب.

سجل الظفرة هدفه الأول عن طريق البرازيلي دييغو ريناتو في الدقيقة 14، مستفيداً من ضربة جزاء احتسبت له بعد أن تعرض للعرقلة من حارس مرمى اتحاد كلباء محمد البيرق.

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ومن إحدى الهجمات القليلة لاتحاد كلباء، أضاع المجري جوجاك فرصة التعديل من محاولتين متتاليتين، بعد أن سدد الأولى في الجدار البشري بعد ضربة حرة مباشرة، قبل أن يعود ويسددها أعلى العارضة بقليل (31)، وأخرى لزميله وليد أحمد، عندما سدد من وضع سهل داخل الجزاء أعلى العارضة (37)، وتدخل حارس الظفرة خالد السناني بعد أن تصدى مرتين لكرة هدف محقق، الأولى عن طريق رأسية الكولومبي تومي توبار، أبعدها السناني من على خط المرمى، والثانية عن طريق حمد الحمادي (43)، وأبعدها إلى ركنية.

ونجح الظفرة في تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب ديغو ريناتو (51)، بعد أن أكمل كرة طولية أرسلها إليه خالد الدرمكي متقنة أمام الست ياردات.

ونجح الظفرة في تسجيل الهدف الثالث عن طريق البديل الناجح سهيل المنصوري، مستفيداً من هجمة مرتدة قادها الفريق بأسلوب تكتيكي متقن (62).

وفرّط شاهين الدرمكي في فرصة هدف لكلباء، بعد أن سدد إلى الخارج وهو في وضع سهل داخل الجزاء (69).