الامارات | برشلونة ينتظر أهداف سواريز أمام إشبيلية اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن برشلونة ينتظر أهداف سواريز أمام إشبيلية اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سواريز لم يسجّل في أيٍّ من المباريات الخمس الأخيرة لبرشلونة. أ.ف.ب

يحلّ فريق برشلونة، اليوم، ضيفاً ثقيلاً على إشبيلية في قمة الجولة 25 من دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم. وعلى الرغم من أن قناص برشلونة، الأوروغوياني لويس سواريز، هو وصيف هدافي الليغا، لكنه فشل في تسجيل أي أهداف في الجولات الأخيرة، وبات فريقه في حاجة ماسة لعودته الى تسجيل الأهداف قبل الفترة الحاسمة المقبلة بالدوري.

وفشل سواريز في آخر خمس مباريات، فيما يقدم ليونيل ميسي مستوى أقل من مستواه الطبيعي. ويمكن أن يعتمد موسم برشلونة على النتائج الفورية في المباريات القليلة المقبلة، حيث يخوض مباريات قوية وصعبة يبدأها بإشبيلية، ثم يلتقي مع ريال مدريد في إياب الدور قبل النهائي بكأس إسبانيا، قبل أن يواجهه في الدوري مرة أخرى.

وتعادل فريق برشلونة في أربع مباريات من آخر خمس مباريات في كل المسابقات، وجاء الانتصار الوحيد بصعوبة 1/‏‏ صفر على بلد الوليد الأسبوع الماضي.

وسجل ميسي هدف المباراة الوحيد من ركلة جزاء ليمنح برشلونة الانتصار، وهو الهدف الوحيد في آخر أربع مباريات، قبل أن يهدر ركلة جزاء ثانية.

وتعادل برشلونة سلبياً أمام ليون في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وظهر ميسي بشكل متواضع، ولكن ما كان يقلق بشكل أكبر هو أداء سواريز. وأهدر سواريز فرصتين كبيرتين ليمدد مسلسل عدم التسجيل خارج ملعب فريقه في أبطال أوروبا لأكثر من 24 ساعة لعب.

Advertisements

وعند سؤاله عن أداء سواريز الضعيف قال مدرب الفريق، إرنستو فالفيردي:«هذا لا يقلقني». وأكد: «كان من الممكن أن أقلق إذا لم يكن يحصل على فرص، وهو ما تسأل عنه المهاجم، على الرغم من أنه لا يسجل، إلا أنه يخلق هذه الفرص لزملائه».

وسجل سواريز 15 هدفاً، خلف صديقه الوحيد وزميله بالفريق ميسي، الذي سجل 22 هدفاً. وإذا فشل سواريز مرة أخرى في تسجيل أهداف اليوم، يمكن لوسام بن يدر لاعب إشبيلية أن يتفوق عليه.

وسجل بن يدر 21 هدفاً في كل المسابقات هذا الموسم، من بينها 11 هدفاً في الدوري، وسجل في مباراتي دور الـ32 بالدوري الأوروبي أمام لاتسيو، لكن إشبيلية يفتقد نجمه نافاس بسبب الإصابة، حيث مشاركته غير مؤكدة. وأي نتيجة أخرى غير الفوز لبرشلونة، ستسمح لأتلتيكو بتقليص فارق السبع نقاط، عندما يستضيف فياريال.

ويتطلع فريق ريال مدريد، لاستعادة الثقة، بعد خسارته المفاجئة في الجولة الماضية أمام جيرونا، عندما يحل ضيفاً على ليفانتي غداً، في غياب سيرخيو راموس قائد الفريق، الموقوف.

برشلونة تعادل في أربع من المباريات الخمس

الأخيرة في كل المسابقات.