الامارات | ريجيكامب: لم أطلب من لاعبي الوصل اللعب بعنف أمام الوحدة

شكرا لقرائتكم خبر عن ريجيكامب: لم أطلب من لاعبي الوصل اللعب بعنف أمام الوحدة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من لقاء الوصل والوحدة. تصوير: مصطفى قاسمي

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أنه لم يطلب من لاعبي «الإمبراطور» اللعب بعنف أمام الوحدة، أول من أمس، في دوري الخليج العربي، في المباراة التي انتهت بفوز «الأصفر» بهدف دون رد، وقال: «أنا لا أطلب من اللاعبين اللعب بطريقة عنيفة». وأوضح، في مؤتمر صحافي رداً على سؤال حول تصريحات مدرب الجزيرة، الهولندي هينك تين كات، الذي قال إنه يرى أن ريجيكامب هو سبب التوتر بقوله بعض العبارات الحماسية، التي تسببت في إنذار الحكم تسعة لاعبين، وقال المدرب الروماني: «شخصيتي ليست مثل ذلك، لا يمكن أن أقول للاعبين أن يلعبوا بشدة أو بضرب أو بطريقة عنيفة متعمدة، يجب أن يعرف مدرب الوحدة قوة مباريات الفريقين، وأنهما يلعبان من أجل الفوز، وأن اللاعبين يبذلون جهداً أكثر من الظروف الطبيعية، لا يمكن أن أقول للاعبين أي شيء سلبي، أنا فقط أوجهم بأن يقدموا كل ما لديهم وأقوم بتجهيزهم للمباراة، وهذا هو عملي».

وعن حضور الجمهور الوصلاوي بشكل كبير وتأثيره في اللاعبين، قال: «هذا الشيء عادي، نحن الذين نستطيع أن نجعل الجمهور يحضر، ويساند الفريق».

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في جانب آخر، تغادر بعثة الوصل، اليوم، إلى جدة لمواجهة الأهلي السعودي، بعد غدٍ، في إياب كأس زايد للأندية الأبطال. ويترأس البعثة نائب رئيس مجلس الإدارة، عبيد الشامسي، إذ سيؤدي الوصل تدريباً في استاد زعبيل قبل التوجه إلى جدة، بينما سيؤدي الفريق تدريباً واحداً على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية غداً، ومن المقرر أن تعود بعثة «الأصفر» إلى دبي في اليوم التالي للمباراة، عبر «طيران الإمارات».

تين كات: مدرب الوصل سبب التوتر

قال مدرب الجزيرة، الهولندي تين كات، إنه يعتقد أن مدرب الوصل، ريجيكامب، هو سبب التوتر في المباراة.

وأوضح، في مؤتمر صحافي، أنه يعتقد أن ريجيكامب طلب من لاعبيه شيئاً إضافياً، وقال: «لكن لا يوجد سبب لكثرة الإنذارات، وأعتقد أن مدرب الوصل قال للاعبيه شيئاً، جعلهم يلعبون بهذه الطريقة».