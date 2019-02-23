الامارات | خورفكان يهزم التعاون.. ويتصدر «الأولى» مؤقتاً

شكرا لقرائتكم خبر عن خورفكان يهزم التعاون.. ويتصدر «الأولى» مؤقتاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خورفكان حقق فوزاً مهماً على التعاون. من المصدر

حقق فريق خورفكان فوزاً مهماً على مضيفه التعاون بهدفين دون مقابل، أمس، على ملعب التعاون في مدينة شعم في رأس الخيمة، فيما فاز مسافي على مصفوت 3-2، وتعادل العربي مع الذيد 1-1، ضمن منافسات الجولة التاسعة لدوري الدرجة الأولى.ويتصدر خورفكان ترتيب فرق البطولة برصيد 19 نقطة بشكل مؤقت، بانتظار مباريات اليوم التي ستجمع حتا مع الحمرية عند الساعة الخامسة والنصف، فيما يلعب العروبة مع دبا الحصن عند الثامنة مساء في مباراتين ستحددان بطل مرحلة الذهاب.

وسجل خورفكان هدفه الأول عن طريق اللاعب عادل جمال في الدقيقة (3)، قبل أن يعود البرازيلي روديريغو ليسجل الهدف الثاني في الدقيقة (41)، بينما سجل لصالح مسافي كل من محمد سعيد (11) وإسلام خلافة (34) والإيفواري يالي جوني (75)، بينما سجل هدفي مصفوت عبدالله لافتيه (49)، ومحمد البلوشي (86).