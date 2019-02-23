الامارات | الشارقة والوصل وشباب الأهلي إلى نصف نهائي السلة

شكرا لقرائتكم خبر عن الشارقة والوصل وشباب الأهلي إلى نصف نهائي السلة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حجزت فرق الشارقة، والوصل، وشباب الأهلي، مقاعدها في نصف نهائي دوري السلة، بعد فوزها أول من أمس، حيث انتصر الشارقة على بني ياس «117-92»، والإمبراطور على البطائح «67-63»، وشباب الأهلي على الظفرة «104-70».

وكانت مباريات إياب ربع النهائي استهلت الأربعاء الماضي، بإقامة مباراة واحدة نجح خلالها النصر في حجز مقعده بنصف النهائي عقب تكرار فوزه على مضيفه الجزيرة «82-72»، الذي جاء مكملاً لفوز العميد ذهاباً «92-82»، قبل أن تكتمل مقاعد المربع الذهبي، بتجديد فرق الشارقة والوصل وشباب الأهلي انتصارها في إياب ربع النهائي على بني ياس والبطائح والظفرة، الذي جاء مكملاً لانتصار الملك ذهاباً «115-67»، والإمبراطور «88-85»، وشباب الأهلي «92-67».