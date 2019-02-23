شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الزمالك ينفي شائعة منع الصحفيين من دخول النادي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أن ما يشاع عن صدور قرار بمنع الصحفيين أصحاب العضويات المستثناة من دخول النادي- كلام لا أساس له من الصحة على الإطلاق، وأنه مرحب بهم في ناديهم.

Advertisements

ووفقًا للموقع الرسمي للزمالك، أشار رئيس النادي إلى أنه لا توجد لديه أزمة على الإطلاق مع الصحفيين، لكن الذي يفتعل الأزمة هو ممدوح عباس، بالبلاغ الذي قدمه ضد مجلس الإدارة، بخصوص العضويات المستثناة، وتوجيه اتهامات للنادي بإهدار المال العام، رغم حصول المجلس على قرارات من الجهة الإدارية بصحة موقف مجلس الإدارة بشأن تلك العضويات.

وأوضح أن نقيب الصحفيين عبدالمحسن سلامة، وعده منذ شهر بالجلوس مع رئيس مجلس الوزراء ليشرح له موقف النادي في أزمة عضويات الصحفيين، واعتماد اللائحة التي أقرتها الجمعية العمومية للنادي، والتي أقيمت في شهر أغسطس الماضي، بخلاف الاجتماع مع النائب العام لإنهاء تلك الأزمة، والتأكيد له على أن مجلس الزمالك قدم خدمة كبيرة للصحفيين من خلال وجود بند في لائحة النادي يمنح الصحفيين عضويات مستثناة.

وطالب رئيس الزمالك بإنهاء تلك الأزمة من خلال اعتماد اللائحة الجديدة للنادي، من أجل دخول الصحفيين النادي بشكل قانوني، وحتى لا يتعرضوا لأي مضايقات مستقبلا في ظل وجود أي مجلس إدارة آخر.