شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتوجه إلى الإسكندرية غدًا استعدادًا لمواجهة بترو أتليتكو بالكونفيدرالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بقيادة السويسري كريستيان جروس المدير الفني، سفر الفريق إلى الإسكندرية عصر غدٍ السبت، وذلك للدخول في معسكر مغلق هناك استعدادا لمباراة بيترو أتليتكو الأنجولي، في كأس الكونفيدرالية الأفريقية، والتى تقام مساء الأحد المقبل.

ويسافر الزمالك إلى الإسكندرية عقب خوض التدريب الأخير قبل المباراة الذى سيقام على ملعب النادي.

ويواجه الزمالك فريق بيترو أتليتكو في الجولة الثالثة لدور المجموعات بكأس الكونفيدرالية.