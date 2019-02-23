بورتو يعاقب صفقة ريال مدريد المحتملة

الجمعة 22/فبراير/2019 - 11:47 مارشيفية
الخليج 365
عاقب نادي بورتو لاعبه بالاستبعاد من قائمة الفريق لمباراة تونديلا، اليوم الجمعة، في الجولة 23 من الدوري البرتغالي، بسبب عدم الانضباط.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن إدارة النادي البرتغالي قررت معاقبة مدافع الفريق إيدير ميليتاو، بالاستبعاد من القائمة، بعد أن تأكدت من تواجده خارج المنزل حتى الساعات الأولى من الصباح.
وأوضحت الصحيفة أن النادي علم بخروج ذو الـ 21 عاما للاحتفال بعيد ميلاد صديقه لويزاو لاعب فريق الشباب ببورتو في أحد الملاهي الليلية حتى الخامسة صباحا، وهو ما اعتبره الأخير، انتهاكا لقواعد النادي.
وسيظل ملف استبعاد ميليتاو عن صفوف متصدر الدوري البرتغالي مفتوحا، إذ لا تزال مسألة مشاركته في المباريات المقبلة معلقة، ليتم تحديدها بناء على التزامات الفريق المستقبلية.
وأشارت تقارير صحيفة إسبانية وبرتغالية إلى توصل ريال مدريد لاتفاق مع إدارة بورتو بشأن التوقيع مع اللاعب البرازيلي، بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده المقدرة بـ 50 مليون يورو، في الانتقالات الصيفية المقبلة.
وذكرت صحيفة "ماركا" أن إدارة النادي البرتغالي قررت معاقبة مدافع الفريق إيدير ميليتاو، بالاستبعاد من القائمة، بعد أن تأكدت من تواجده خارج المنزل حتى الساعات الأولى من الصباح.
وأوضحت الصحيفة أن النادي علم بخروج ذو الـ 21 عاما للاحتفال بعيد ميلاد صديقه لويزاو لاعب فريق الشباب ببورتو في أحد الملاهي الليلية حتى الخامسة صباحا، وهو ما اعتبره الأخير، انتهاكا لقواعد النادي.
وسيظل ملف استبعاد ميليتاو عن صفوف متصدر الدوري البرتغالي مفتوحا، إذ لا تزال مسألة مشاركته في المباريات المقبلة معلقة، ليتم تحديدها بناء على التزامات الفريق المستقبلية.
وأشارت تقارير صحيفة إسبانية وبرتغالية إلى توصل ريال مدريد لاتفاق مع إدارة بورتو بشأن التوقيع مع اللاعب البرازيلي، بدفع قيمة الشرط الجزائي في عقده المقدرة بـ 50 مليون يورو، في الانتقالات الصيفية المقبلة.
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