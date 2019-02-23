الهلال السعودي يستهدف أفضل حراس الجزائر

دخل حارس وفاق سطيف الجزائري، مصطفى زغبة (26 عامًا)، دائرة اهتمامات الهلال السعودي، لضمه خلال الميركاتو الصيفي المقبل.
وعلم "" أن الحارس، يفضل الرحيل عن ناديه، بعدما دخل الفترة الأخيرة من عقده.
وتلقى زغبة عددًا من العروض، خلال الفترة الماضية، أحدها من اتحاد العاصمة الجزائري، وآخر من نادٍ بلغاري.
وينتظر الحارس عرض الهلال، لمناقشة جميع العروض مع وكيل أعماله، قبل تحديد قراره.
وكان زغبة قد توج بجائزة أفضل حارس في الجزائر، لعام 2018.
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