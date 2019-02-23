شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الشباب: مستعد للرحيل والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر) ، تصوير: سامي الغامدي

أكد مدرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب الروماني سوموديكا، أنه مستعد للرحيل عن نادي الشباب متى ما قررت الإدارة الاستغناء عن خدماته، موضحاً أنه يمتلك العديد من العروض من قِبل أندية تركية.

وأضاف سوموديكا بعد فوز فريقه على القادسية بهدف مقابل لا شيء، أنهم سيطروا على مجريات المباراة بأكملها ولم يستطيعوا التسجيل إلا في نهاية المباراة، بسبب تراجع لاعبي القادسية في ملعبهم.

وتطرق سوموديكا حول موضوع إقالته الذي دائماً ما يتردد بعد أي خسارة للفريق الشبابي، قائلاً إن الخسارة واردة في أي مباراة، ولكن في الدوري السعودي الوضع يختلف تماماً، ودائماً ما يكون المدرب هو الضحية حتى ولو كان يعمل ليل نهار.وأكد سوموديكا أنهم سوف يقاتلون في المباريات القادمة من أجل الفوز وخطف النقاط الثلاث.