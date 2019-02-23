شكرا لقرائتكم ميلان ينتفض فى الشوط الثاني ويهزم إمبولي بثلاثية.. فيديو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل واصل ميلان عروضه الرائعة فى الفترة الأخيرة، وحقق الفوز الثالث على التوالى فى الدورى الإيطالى، على حساب ضيفه إمبولى بثلاثية دون رد، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "سان سيرو" فى افتتاح الجولة الـ 25 من الدورى الإيطالى.

بعد شوط أول سلبي، نجح النجم الجديد للروسينييرى، المهاجم البولندى كريستوف بياتيك من افتتاح أهداف فريقه فى الدقيقة 49، ليسجل هدفه الـ 18 فى المسابقة، ليحتل وصافة الهدافين بفارق هدف عن كريستيانو رونالدو، وضاعف النيجيرى فرانك كيسي تقدم ميلان بالهدف الثانى فى الدقيقة 51، قبل أن يختتم الإسبانى صامويل كاستييخو أهداف ميلان فى الدقيقة 67.

الفوز رفع رصيد ميلان إلى 45 نقطة فى المركز الرابع، بينما توقف رصيد إمبولي عند 21 نقطة فى المركز الـ 17.

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بياتيك



دوناروما ولاعبى ميلان

فرحة الفوز