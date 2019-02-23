شكرا لقرائتكم ستاد القاهرة وكل الإنشاءات جاهزة قبل افتتاح أمم أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو ستاد القاهرة أن أرضية الملعب وباقى الأعمال ستكون جاهزة قبل افتتاح بطولة أمم أفريقيا الصيف المقبل بوقت كافى ، خاصا وأن فرق العمل سواء فى زراعة الأرضية أو التعديلات المعمارية والبنية التحتية حددت موعدا يجعل هناك مساحة من الوقت للتجريب والتأكد من أن كل شئ جاهز لنسبة 100% حتى لا تنتهى الأعمال مع الافتتاح فورا.

أضاف المصدر طبقا لجدول التوقيت أن أرضية الاستاد سيكون النجيل الخاص بها الأحدث عالميا لهذا فأنه لا ينمو بنفس الطرق المعتادة فى الزراعة التى كنا معتادين عليها فى الملاعب المصرية قبل خطة تحديث الـ9 ستادات الذى يجري تصنيفها على مستوى عالمى.

كما أوضح المصدر ان خروج بيانات تعتمد على النظر فقط لشكل الزراعة الأرضية أو عدم الانتهاء من من أعمال بعينها على خلفية الأعمال السابقة لا يجرى مع ثورة التحديث التى تتم فى الملاعب الـ9 التى تحتضن المونديال الأفريقي.