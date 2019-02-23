شكرا لقرائتكم نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل شهدت نتائج مباريات الدورى المصرى اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 إقامة مباراتين ضمن منافسات الجولة الـ23 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز حيث التقى المقاصة مع حرس الحدود وانتهى بالتعادل السلبي وواجه المصرى نظيره النجوم وانتهى اللقاء بفوز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد.

وشهد ترتيب فرق الدورى المصرى اليوم الجمعة 22 / 2 / 2019 تربع الزمالك على قمة ترتيب جدول الدوري المصري برصيد 52 نقطة بين حل بيراميدز فى المركز الثانى برصيد 45 نقطة بفارق الأهداف عن الأهلى الذى يمتلك نفس الرصيد من النقاط.

تعادل سلبى بين حرس الحدود والمقاصة.. والعشرى ويوسف حبايب



انتهت مباراة حرس الحدود ومصر المقاصة بالتعادل السلبى، فى اللقاء الذى أقيم باستاد المكس فى الإسكندرية، ضمن مواجهات الجولة الـ24 لمسابقة الدورى.

بهذا التعادل يرتفع رصيد حرس الحدود للنقطة 35 محتلاً المركز الرابع، ويرتفع رصيد الحدود للنقطة 26 محتلا المركز العاشر فى جدول الترتيب.

بدأت المباراة حماسية فى الشوط الأول من قبل الفريقين على أمل إحراز هدف مبكر يربك حسابات الفريق الضيف، وكان المقاصة الأكثر استحواذا فى الشوط الأول لكن دون ترجمة لأهداف.

وفى الشوط الثانى بدأ اللقاء هجومياً أيضاً ولكن مع منتصف الشوط هدأ اللقاء وارتضى كل فريق نقطة التعادل لينتهى اللقاء 0 / 0.

بدأ المقاصة بتشكيل مكون من: أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى، عصام صبحى - أحمد عبد العزيز مودى – أسامة جلال – محمد دسوقى لخط الدفاع، محمد تونى – صلاح ريكو – باولن فوافى – ميدو جابر – محمد رمضان لخط الوسط، وجون أنطوى فى الهجوم.

بينما جاء تشكيل حرس الحدود: سامح على ومحمد عبد الفتاح وخالد سامى ومحمد الشبينى وعبدالله جمعه وعاشور الأدهم ومصطفى جمال وأحمد الشناوى وإمام عاشور وإيدو موسيس وسيريل.

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المصري يلدغ النجوم بهدف محمد صالح



نجح المصرى البورسعيدي في مواصلة انتصاراته بعد الفوز على النجوم بهدف نظيف لمحمد صالح في الدقيقة 71 في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 23 من بطولة الدوري العام.

وبهذه النتيجة يرتفع رصيد المصرى البورسعيدي الي 32 نقطة محتلاً المركز السادس في جدول الدورى المصرى بعد أن لعب 22 مباراة فاز فى 7 وتعادل فى 11 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 26 هدف وتلقت شباكه 25 هدف ومازال لديه مباراة مؤجلة، فيما تجمد النجوم عند المركز السابع عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 21 نقطة بعد أن لعب 23 مباراة فاز فى 5 وتعادل فى 6 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبيه 22 هدف وتلقت شباكه 30هدف.

وشهدت المباراة خروج عصام الحضري حارس مرمي النجوم بعد احراز المصري هدفه بسبب الاصابة ، كما نجح أحمد مسعود لاعب المصرى البورسعيدي في تصدي ركلة جزاء لمحمود فتح الله لاعب النجوم في الدقيقة 87 ليحافظ علي تفوق الفريق البورسعيدي.

وبدأ المصرى البورسعيدي المباراة بتشكيل يتكون من ، حراسة المرمى: أحمد مسعود ‎-الدفاع: أحمد شوشة ,عمر كمال , إسلام عطية و محمد الصالح ‎-الوسط: إيزي إيميكا , فريد شوقي , سعيدو سمبوري ومحمود حمد ‎-الهجوم : أحمد ياسر ومحمود وادي.

فيما جاء تشكيل النجوم ، عصام الحضري في حراسة المرمى ، محمود فتح الله، خالد عبد الرازق، مايكل أزخومين، كريم فؤاد في خط الدفاع ، ديديه كوريه، عمرو السيسي، محمد همام، أحمد شرويدة، أيمن الغباشي في خط الوسط، توسين أومويلي في الهجوم.

شهدت المباراة خروج عصام الحضري حارس مرمي النجوم بعد احراز المصري هدفه بسبب الاصابة ، كما نجح أحمد مسعود لاعب المصرى البورسعيدي في تصدي ركلة جزاء لمحمود فتح الله لاعب النجوم في الدقيقة 87 ليحافظ علي تفوق الفريق البورسعيدي