شكرا لقرائتكم أبو ريدة: منع مشاركة الفرق فى اكثر من بطولة..وتجربة بيراميدز مفيدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، أنه في العام المقبل لن نسمح باشتراك أي فريق في أكثر من بطولة، ومن سيلعب إفريقيا لن يلعب عربيا، مشيراً إلى أن اتحاج الكرة يسعي دائما لمساندة الأهلي والزمالك وباقي الأندية حتى يكون لدينا منتخب قوي.

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وعن الاستثمار الرياضي قال : "بالنسبة لي الاستثمار يرفع مردود الدوري من حيث القيمة التجارية وقيمة الدوري ارتفعت بالفعل، وتجربة بيراميدز مثمرة وأحيت الدوري من جديد والأندية الجماهيرية متأثرة بغياب الجماهير عن الملاعب".

وجاءت تصريحات أبو ريدة على هامش تكريمه من جمعية محبى الاسكندرية.