شكرا لقرائتكم الجونة: بند الحظر لن يحرمنا من الفوز على الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد نادر شوقى مسئول عن إدارة الكرة بنادى الجونة، إن الفريق لن يتأثر بسبب غياب المعارين للفريق الساحلى من الأهلى الذى أوضح إنهم لن يخوضوا مواجهة الفريقين التى ستقام بعد غد الأحد، وذلك لوجود بندا فى عقد الناديين يقتضى بسداد مبلغ مالى فى حالة مشاركتهم فى المباراة.

أضاف نادر شوقى خلال حديثه لقناة أون سبورت مع الإعلامى إبراهيم عبد الجواد، أن قائمة فريق الجونة يضم 32 لاعب وغياب بعض اللاعبين لن يؤثر حيث أكد إن جميع اللاعبين على قدر المسئولية وجميعهم قادرين على تعويض الغائبين.

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وكان الجونة حصل على خدمات رباعي الأهلى أحمد ياسر ريان وأحمد حمدي وأكرم توفيق ومحمود الجزار على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الشتوى الأخير.

يستضيف فريق الجونة نظيره الأهلي ضمن منافسات الجولة الـ24 لبطولة الدوري الممتاز والمقرر لها الاحد المقبل بملعب الجونة بمدينة الغردقة.