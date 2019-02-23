شكرا لقرائتكم واتفورد يكتسح كارديف سيتي بخماسية ووست هام يتخطى عقبة فولهام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق واتفورد فوزا كبيرا خارج ملعبه على كارديف سيتى بخمسة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما فى افتتاح الجولة الـ 27 من الدورى الإنجليزى.

كان الإسبانى جيرارد دولوفيو نجم اللقاء بدون منتازع بعد أن سجل 3 أهداف "هاتريك" فى الدقائق 18، 61، و63، وصنع الهدف الرابع للمهاجم تروى دينى فى الدقيقة 73، والذى أضاف أيضا الهدف الخامس فى الدقيقة 91، فيما احرز سليمان بامبا هدف كارديف سيتى الوحيد فى الدقيقة 82.

بتلك النتيجة ارتفع رصيد واتفورد إلى 40 نقطة فى المركز السابع، بينما توقف رصيد كارديف سيتى عند 25 نقطة فى المركز الـ 17.

من ناحية أخرى فاز وست هام على فولهام بثلاثة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى أقيم بينهما فى نفس الجولة، وشهدت المباراة تسجل المكسيكى خافيير هرنانديز هدفا من لمسة يد واضحة، ليحرز هدفه الـ 50 فى تاريخ البريميرليج.

ارتفع رصيد وست هام إلى 36 نقطة فى المركز التاسع، بينما فولهام فى المركز قبل الأخير برصيد 17 نقطة.



دولوفيو يسجل

فرحة لاعبى وست هام

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هدف تشيتشاريتو

هدف فولهام

هدف واتفورد الأول

هدف وست هام الثانى