شكرا لقرائتكم مشروع مصري إنجليزي مشترك للبحث عن "صلاح" جديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - فتح برنامج تنمية المهارات الاساسية الذي أطلقه الدوري الإنجليزي الممتاز بشراكة مع المجلس الثقافي البريطاني في القاهرة الباب أمام حوالي 120 مدرب محلي لاكتشاف أكثر من 80 ألف طفلا من خلفيات متنوعة،على أمل تحقيق إنجاز مشابها لمسيرة محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي والمنتخب المصري.

وأكد بول هيوز أحد مديري البرامج لـ "العربية" أن تجربة صلاح قد تتكرر مع أي من هؤلاء الأطفال طالما امتلكت مصر مدربين أكفاء.

Advertisements

ويستهدف البرنامج الذي يغطي محافظات مختلفة في مصر الفئات الأكثر احتياجا في المجتمع، ويعد بمثابة فرصة لتطوير مهارات المدربين لاقتناص المواهب صغيرة السن، ومن بين المشاركات في البرنامج، تمكن مدربات من إحداث تطوير في كرة القدم النسائية في مصر.

وأكدت المدربة فايزة حيدر أن المشروع نجح باقناع الأهالي في عدة مناطق بالسماح للفتيات بلعب كرة القدم وتشكيل فرق لها.

وشارك أكثر من ثلاثة آلاف مدرب وحكم في دورات برنامج المهارات الأساسية في مصر منذ انطلاقتها عام 2007، والآن يقدمون دورات تعلم كرة القدم في مناطق مختلفة بالبلاد حيث تمكنوا من مساعدة آلاف الشباب على تعلم وتنمية مهارات كروية جديدة.