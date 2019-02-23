شكرا لقرائتكم رابطة الأحياء تدشن بطولة الأبطال بحضور المشعل وقهوجي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - شارك طلال المشعل وخالد قهوجي، لاعبو المنتخب السعودي السابقين في سحب قرعة بطولة أبطال فرق الأحياء التي أقيمت يوم الجمعة، في مدينة جدة، بحضور أعضاء مجلس إدارة الرابطة الرئيسية ورؤساء الروابط الفرعية وتأتي البطولة بدعم كامل من الهيئة العامة للرياضة واتحاد الرياضة المجتمعية.

وسيشارك 16 فريقاً في البطولة، 12 فريقاً منهم هم الأبطال الذين حققوا لقب دوري المملكة للأحياء 2018 والتي أقيمت في جميع مناطق المملكة، بينما الأربع فرق المتبقية سيشاركون عن طريق القرعة الذين حققوا لقب الوصيف، لتكتمل المنافسة بين المتأهلين الستة عشر بنظام خروج المغلوب.

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واعتمدت لجنة المسابقات على القرعة لتحديد المدن التي ستقام فيها المباريات، وسيلتقي ضمن مواجهات الأبطال كلاً من بطل المدينة المنورة مع بطل جدة وستلعب المباراة في المدينة المنورة، بطل مكة المكرمة وبطل الطائف وستلعب المباراة في مكة المكرمة، بطل الرياض وبطل تبوك وستلعب المباراة في الرياض، بطل جازان وبطل عسير وستلعب المباراة في عسير، بطل الأحساء وبطل الشرقية وستلعب المباراة في الأحساء، فيما ستلعب مواجهة بطل القنفذة وبطل الباحة في القنفذة.

واختارت القرعة أربعة فرق حققوا لقب الوصيف هم المركز الثاني من الطائف والمركز الثاني من جازان وستلعب المباراة في الطائف، إضافة إلى المركز الثاني من مكة المكرمة والمركز الثاني من الباحة وستلعب المباراة في مكة المكرمة.

ورصدت البطولة جوائز مالية قيمة للفرق الفائزة في البطولة تقدر بأكثر من 500 ألف ريال، ويحصل الفائز بالمركز الأول على 300 ألف ريال، المركز الثاني 150 ألف ريال، المركز الثالث 50 ألف ريال، والركز الرابع 25 ألف ريال كما ستقدم جوائز مالية لأفضل لاعب، أفضل حارس، هداف البطولة وأفضل لجنة إعلامية.