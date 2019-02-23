شكرا لقرائتكم كلوب: سولشاير سيكون مدرب مانشستر يونايتد الموسم المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يرى يورغن كلوب مدرب ليفربول أن أولي غونار سولشاير يجب أن يكون مدربا دائما لمانشستر يونايتد وأثنى على المدرب النرويجي لقدرته على استعادة المزيج الذي ميز الفريق المنافس في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم تحت قيادة أليكس فيرغسون مع تطبيق أسلوب خططي حديث.

وسيحل ليفربول، الذي فاز 3 - 1 على يونايتد في ديسمبر 2018 وهو ما تسبب في إقالة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو ليحل سولشاير بدلا منه حتى نهاية هذا الموسم، ضيفا على يونايتد على ملعب أولد ترافورد في الدوري يوم الأحد المقبل.

وأحدث سولشاير تأثيرا كبيرا فاق التوقعات على الفريق الذي كان متراجعا مع مورينيو. وقاد المدرب النرويجي يونايتد لاحتلال المركز الرابع في الدوري وحقق ثمانية انتصارات إضافة إلى تعادل واحد في تسع مباريات بالدوري منذ توليه المسؤولية.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي يوم الجمعة "أشعر بسعادة من أجله. إنه أمر يسعدنا جميعا ويسعد جمهور مانشستر يونايتد على الأخص. نجح الفريق في استعادة كل ما نادى به أليكس فيرغسون مع إضافة أساليب جديدة في كرة القدم. هذا يجعل من مانشستر يونايتد فريقا خطيرا مرة أخرى. عاد الفريق إلى مساره الصحيح. أوجه لهم التهنئة".

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وأضاف "يدرب الفريق حاليا وسيكون المدرب الدائم الموسم المقبل هذا أمر واضح. هل يمكن أن تصدق أنهم يجلبون مدربا آخر، إنه يستحق الوظيفة بنسبة مئة في المئة". وسيخوض ليفربول المباراة وهو يحتل المركز الثاني بفارق الأهداف بعد مانشستر سيتي المتصدر الذي لعب مباراة اكثر.

وقال كلوب إن سولشاير نجح لأنه استطاع أن يخرج كل ما في جعبة لاعبيه مثلما حدث مع بول بوغبا وأندير هيريرا وغيرهم من اللاعبين الذين واجهوا صعوبات في بداية الموسم مع مورينيو.

وقال كلوب "عثر يونايتد على الحل ونجح فيه. ظهر بوغبا وهيريرا بصورة ممتازة. كانا جيدين من قبل لكنهما الآن يلعبان بكامل الثقة والمهارة".

وسيغيب ثنائي الدفاع ديان لوفرين وجو غوميز عن تشكيلة ليفربول بسبب الإصابة.