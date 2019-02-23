قرعة مريحة لكبار «يوروبا ليج»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - جنبت قرعة الدور ثمن النهائي لمسابقة الدوري الأوروبي «يوروبا ليج» في كرة القدم التي سحبت أمس الأندية الكبيرة، مواجهات قوية أوقعتها لاختبارات في المتناول.

وستكون مواجهة إينتراخت فرانكفورت الألماني مع إنتر ميلان الإيطالي، الأقوى في هذا الدور الذي تقام مباريات ذهابه في 7 مارس/آذار المقبل، والإياب في 14 منه. كما يلعب تشيلسي مع دينامو كييف الأوكراني، وأرسنال مع رين الفرنسي، ونابولي الإيطالي مع سالزبورغ النمسوي، وإشبيلية الإسباني مع سلافيا التشيكي.

وأوقعت القرعة أيضاً بنفيكا البرتغالي مع دينامو زغرب الكرواتي، على أن يلعب فالنسيا الإسباني مع كراسنودار الروسي، وفياريال مع زينيت الروسي.

وكانت مباريات إياب دور ال32، أسفرت عن فوز أرسنال على باتي 3-صفر، وتشيلسي على مالمو 3-صفر، وإنتر ميلان على رابيد فيينا برباعية نظيفة، ونابولي على زيوريخ بهدفين نظيفين.