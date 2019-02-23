الألماني وايسهاوت يتوج بكأس رئيس الدولة للقفز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حقق الفارس الألماني فيليب وايسهاوت على صهوة الفرس «كاتوكيا» حلم الفرسان الألمان، وحلّق بلقب بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، بعد ثماني سنوات من مشاركة الفرسان الألمان القوية والمنتظمة،في البطولة التي يستضيفها منتجع الفرسان الرياضي الدولي في العاصمة أبوظبي، وتقدمها لونجين ومجلس أبوظبي الرياضي.

كانت منافسة الكأس من جولتين، صمم مسارهما الإسباني الدولي سانتياجو فارلا بحواجز بلغ ارتفاعها 160 سم، والجولة الأولى من 13 حاجزاً، الحاجز رقم 4 مركب ثنائي، ورقم 7 ثلاثي.وتنافس في الجولة الأولى 38 فارساً وفارسة، نالوا حق التأهل للمشاركة فيها أول أيام البطولة، وانتقل منهم إلى الجولة الثانية 10 فرسان، منهم 7 فرسان بنتيجة دون خطأ، والثلاثة الآخرون هم أصحاب أفضل الأزمنة برصيد 4 نقاط جزاء، وفيها يتم استدعاء دخول الفرسان إلى ميدان الجولة الثانية عكس نتائجهم في الجولة الأولى، والأفضل يشارك آخراً.

وشهدت منافسة كأس البطولة، وقامت بتتويج الفائزين، مريم حارب المهيري، وزيرة الأمن الغذائي المستقبلي، عضو مجلس اتحاد الفروسية، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وباتريك عون المدير الإقليمي لشركة لونجين مقدمة كأس البطولة.

ويشهد منتجع الفرسان الرياضي بالعاصمة أبوظبي عصر اليوم إقامة بطولة كأس الأمم لونجين، في ختام فعاليات بطولة كأس رئيس الدولة لقفز الحواجز من فئة الخمس نجوم، بمشاركة سبعة فرق تمثل الإمارات، الأردن، السعودية، مصر، سوريا، ألمانيا وإيرلندا، وتسعى من خلالها الدول العربية إلى تحقيق الفوز في إحدى البطاقتين المؤهلتين إلى نهائي كأس الأمم في برشلونة أكتوبر/‏تشرين الأول القادم.