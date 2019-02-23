سعود بن صقر يشهد سباق «تيري فوكس» الخيري لدعم أبحاث السرطان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شهد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة أمس سباق «تيري فوكس» الخيري بمشاركة 4500 متسابق دعماً لمراكز أبحاث السرطان.

وحضر السباق الذي يقام للعام العاشر على التوالي في كورنيش القواسم، الشيخ عمر بن صقر القاسمي ومارسي غروسمان القنصل العام الكندي والدكتور أكيما أوميزاوا القنصل العام الياباني وعدد من الشيوخ ورؤساء ومديري الدوائر الحكومية بالإمارة.

ويهدف السباق الذي شهد مشاركة مجتمعية كبيرة وجهات حكومية ومؤسسات خاصة إلى تعزيز روح التكافل بين أفراد المجتمع وتشجيعهم على التبرع لدعم أبحاث أمراض السرطان، حيث قدمت العديد من الجهات تبرعات مادية سخية لصالح السباق الخيري.

وأوضح محمد الشمسي عضو اللجنة المنظمة أن صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي هو الداعم الأول للسباق الخيري الذي يحتفل بعامه العاشر في إمارة رأس الخيمة وسط تفاعل ومشاركة كبيرة من مختلف الجنسيات في الدولة.

وأكد الشمسي أن ريع السباق يخصص لمراكز أبحاث السرطان في جامعة الإمارات بالعين، مشيداً بالمساهمات المادية والعينية من الجهات الحكومية والخاصة الراعية للحدث والتي أسهمت في إنجاح هذه التظاهرة المجتمعية الخيرية.

وتأتي إقامة السباق إحياء لذكرى الرياضي الكندي تيري فوكس الذي توفي عام 1981 بعد إصابته بمرض سرطان العظام وفقد إحدى ساقيه نتيجة لذلك إلا أنه انطلق برحلة ماراثونية طويلة بساق واحدة عبر كندا استمرت 143 يوماً قطع خلالها مسافة 5300كم بهدف دعم البحوث الخاصة بمرض السرطان إلا أن المرض تمكن منه قبل نهاية مشواره وتوفي عن عمر 23 سنة.